وكيل صحة الشرقية يكلف بتقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور إيهاب شاهين مدير مكاتب الصحة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومديري إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، المعامل، التطعيمات، الأمومة والطفولة"، لمناقشة خطط العمل الوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية خلال الفترة المقبلة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ومؤشرات أداء العمل بكل إدارة فنية بالمديرية، وبوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، وإجراءات وأعمال الترصد، كما تم مناقشة الأعمال الوقائية بمكاتب الصحة بالمحافظة، وخطة عمل الفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية خلال شهر رمضان.

ووجه وكيل الوزارة بالتوسع في العملية التدريبية على أعمال الرعاية المتكاملة، وتفعيل ركن المشورة بجميع الوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، وتحديد جدول زمني لذلك، كما وجه بضرورة تقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات الصحية، وتقييم الأعمال الوقائية، مشدداً على متابعة صرف الألبان المدعمة، وتكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد أيضاً على تكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، موجهاً بالمرور المكثف على الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر علي انتظام سير العمل بها، هذا بجانب تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بمحافظة الشرقية.

وأشاد الدكتور إيهاب شاهين بالأعمال الوقائية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أهمية حصر كافة الاحتياجات اللازمة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بمكاتب الصحة بالمحافظة لتوفيرها من قبل وزارة الصحة.