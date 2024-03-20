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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يسلم عقود 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية بمختلف المواقع، مؤكدا أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

جاء ذلك - وفقا لبيان اليوم /الأربعاء/ - خلال حضور المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية، والكائنة بقريتي "أكياد" و"النوافعة" بمركز فاقوس، وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة والطابق للمتقدمين. 

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص تلك الوحدات للمستحقين بعد الانتهاء من فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

وقام المحافظ بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معربا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد، وهنأهم وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم.

ومن جهتهم، أعرب الفائزون بالقرعة عن تقديرهم وشكرهم لجهود الدولة؛ لتوفير مسكن لائق لهم ليحيوا حياة كريمة، وللمحافظ؛ لحرصه على استقبالهم اليوم وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة.

وفي سياق آخر، كرم المحافظ الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوى العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها، وذلك بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بقاعة ديوان عام المحافظة، متمنيا للجميع حياة أسرية ملؤها الاستقرار والسعادة.

وأكد المحافظ، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأوضح أن الأمهات الفائزات المكرمات هن حنان فهمي إبراهيم سالم الأم المثالية من الديوان العام، وانتصار عبد العال علي محمد أم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة من القطاوية مركز أبوحماد، وأسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة من مركز أبوحماد، وإحسان محمد عوض أم معيلة من مركز فاقوس، ونجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة من الديوان العام، وسنية محمد أحمد عبد الفتاح أم لأحد الموظفين المميزين بالديوان العام.

وأضاف أن الأبوين الفائزين المكرمين هما خالد محمد السيد علي الأب المثالي بالديوان العام، وحسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الاحتياجات الخاصة من الديدامون مركز فاقوس.

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