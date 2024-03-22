مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم ندوتين عن ذكرى العاشر من رمضان وبر الوالدين

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بالزقازيق في تقديم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة لأعضاء المكتبة واسرهم تهدف لتدريب وتعليم افراد الأسرة على اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في فهم الحياة الأسرية ومسئولياتها لتحقيق الاستقرار والتوافق الأسري ومواجهة التحديات الأسرية.

اضاف المحافظ انه قامت مكتبة مصر العامة بتنظيم ندوتين دينيتين الأولى بعنوان " رمضان شهر الانتصارات" والثانية بعنوان " بر الوالدين والإحسان إليهم وصلة الرحم " وذلك بالتعاون مع لجنة مع الدعوة بالديوان العام.

وفى سياق متصل اكدت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق ان المكتبة قامت بتنظيم ندوتين اون لاين بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان ، وعيد الأم وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة بالديوان العام حاضرت فيهما الأستاذة إيمان محمد حسن واعظة بالازهر الشريف وعضوة لجنة التوعية الدينية بالمحافظة.