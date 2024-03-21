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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: البنك الزراعي يقدم 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

 أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن البنك الزراعي المصري قرر تنفيذ مبادرة يقدم بموجبها مبلغ 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك .


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري إبراهيم عطا لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، والإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة في حضور رئيس قطاع الشرقية بالبنك الزراعي المصري الدكتور أشرف عبدالعال .


واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مبادرة البنك بتقديم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من وزارة التموين، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية؛ وذلك ابتهاجا بشهر رمضان المبارك ولرفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين البسطاء .


وأثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم . 


وأكد المحافظ أن الشرقية تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة؛ لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

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