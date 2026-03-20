ولا زينة ولا أختها مفيش غيره .. ناقدة شهيرة تعلن خبرا غير متوقع في حياة شيرين

كشفت الناقدة الفنية مها متبولي كواليس جديدة حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال لقائها ببرنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة “هي”.

وأكدت مها متبولي أن الفنان أحمد سعد هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانب شيرين خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنه تدخل بشكل حاسم واصطحبها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلة إن هذا الموقف يُحسب له إنسانيًا: الوحيد واللي بقولهولك على مسؤوليتي اللي وقف مع شيرين في الفترة الأخيرة ووداها المستشفى هو أحمد سعد. هو اللي خد موقف وخطـ ـفها من بيتها ووداها المستـشفى، وربنا يكتبله ده في ميزان حسناته.



مش زينة ولا أخت زينة ولا غيرهم، كل دول رسايل 'قلبي معاكي' وخلاص.

وأوضحت أن شيرين تتلقى العلاج حاليًا داخل مصر، نافية ما تردد بشأن سفرها إلى سويسرا، مؤكدة أنها تحسنت بشكل ملحوظ لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، معربة عن أملها في عودتها قريبًا لجمهورها.







