هدى لـ"كشف حساب": نفسي ألبس الحجاب والمسؤوليات تمنعني

كشف المطربة الشعبية هدى أنها تتمنى ارتداء الحجاب، ولكن لن تعمل مرة أخرى بالفن حين ترتديه، كما أنها ترفض دخول ابنتها الفن بسبب صعوبة المجال.



قالت المطربة هدى خلال لقائها في برنامج كشف حساب مع الإعلامية إنجي هشام على قناة هي: “أنا نفسي ربنا يهديني وألبس الحجاب، بس بصراحة في مسؤوليات كتير ورايا، ومعنديش باب رزق غير الغُنا. الفكرة دي دايمًا بتجيلي، ونفسي أسيب الغُنا من زمان.”

وأضافت: “أنا أصلًا كنت مقررة أتحجب وأنا في العمرة، وقلت ساعتها لو عملت كده مش هغني تاني. ولما رجعت فعلًا كنت كارهة الغُنا وكل حاجة، بس مقدرتش أكمّل.”

وتابعت هدى: “أنا لو اتحجبت، مستحيل أغني تاني، وده اللي مخلّي

القرار صعب عليّا شوية.



