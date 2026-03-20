إعلان حاسم .. ترامب: "دمرنا كل شيء في إيران.. انتهى أمرهم عسكريًا"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة "انتصرت" في حربها مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي لدى مغادرته البيت الأبيض: "أعتقد أننا انتصرنا. لقد دمرنا أسطولهم البحري، وسلاحهم الجوي، ودفاعاتهم الجوية، لقد دمرنا كل شيء".

وأضاف: "نحن نتحرك بحرية"، معترفًا في الوقت نفسه بأن إيران لا تزال "تعرقل" مضيق هرمز. "لكن من الناحية العسكرية، فقد انتهى أمرهم".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس ترامب، أن المعركة الدائرة لوقف إيران النووية قد "حُسمت عسكريًا"، وهاجم حلفاء الناتو لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة، واصفًا إياهم بـ"الجبناء" لعدم مساعدتهم في فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "الآن وقد حُسمت هذه المعركة عسكريًا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة هي السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".