القبض على المتسبب في سقوط أجزاء من عقار تحت التشطيب على سيارة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر، من العاملين في إحدى شركات العقارات؛ لقيامهم بإحداث تلفيات بالمحل والسيارة خاصته، حال قيامهم بتنفيذ أعمال بناء بأحد العقارات المجاورة له بأسيوط.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 14 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (مالك محل، وأحد الأشخاص) مقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من العاملين بإحدى شركات العقارات؛ لتسببهم فس سقوط جزء من سور الطابق الأخير على محل ملك الأول وسيارة الثاني، مما أدى لحدوث تلفيات بهما.

وأمكن ضبط مالك الشركة المشار إليها "القائم بأعمال التشطيب" (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط)، وبمواجهته؛ أقر بسقوط جزء من سور الطابق الأخير محدثاً التلفيات المشار إليها بسبب سوء الأحوال الجوية.

واتخذت الإجراءات القانونية.