القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من الشاكى (مالك محل "له معلومات جنائية" - مصاب بسحجات متفرقة) بتضرره من (مالك مصنع ، عاملان – مقيمون بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوة عنها وإتلاف دراجته النارية لخلافات مالية بينهم .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، واتهموا الشاكى بالتعدى عليهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات.. "أمكن ضبطه" وبحوزته الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وبمواجهته أيد ما سبق.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.