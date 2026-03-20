القبض على عاطلين يبيعان إسطوانات البوتاجاز معبأه بالمياه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين يستقلان مركبة تروسيكل ببيع إسطوانات البوتاجاز معبأة بالمياه بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" ومرتكبا الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) ، وبحوزتهما (عدد من إسطوانات البوتاجاز معبأة بالمياه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد التحايل على المواطنين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.