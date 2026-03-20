بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج بالعفو عن 1431 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الإحتفال بالعيد حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الإحتفال وتقديم التهنئة لهم.. كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كحك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.



وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين إستوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2026م.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1431) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وذلك عقب خضوعهم لبرامج الإصلاح والتأهيل وفق أحدث النظم التى تطبقها وزارة الداخلية داخل تلك المراكز.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع وذلك استمرارا للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.









