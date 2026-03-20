3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تضبط صفقة مخـ درات ضخمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (بؤرة إجرامية شديدة الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف البؤرة، وضبط (3,5 طن مواد مخدرة متنوعة "حشيش ، هيدرو") داخل مخزن بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(270 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





