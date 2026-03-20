مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو لأداء نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل لتكبيرات العيد من داخل مكان احتجازهم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمتضمن الزعم بقيام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأداء تكبيرات صلاة العيد من داخل أماكن احتجازهم.

وأكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2019 وادعت خلاله جماعة الإخوان الإرهابية أنه تم داخل منطقة سجون طرة القديمة التى تم هدمها.

وأضاف المصدر ان كافة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تتوافر بها دور العبادة اللازمة لتمكين النزلاء من أداء صلواتهم. ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة من خلال اختلاق الأكاذيب وإعادة نشر فيديوهات قديمة والزعم بكونها حديثة بما يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.