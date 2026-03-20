رطم رأسه في الحائط.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق ميكروباص على ضابط مرور بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من ضابط بإدارة المرور بالفيوم.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد ضباط الشرطة بإدارة مرور الفيوم بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم تمكن من ضبط سيارة ميكروباص قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) حال قيادته "للميكروباص" عكس الاتجاه، وحال اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون قام برطم رأسه بالحائط مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعى بالجبهة ، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.