عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بني سويف

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10 % " لسيارت الأجرة التي تستخدم البنزين ، و 15% للسيارات التي تستخدم السولار "عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 2.75 جنيها ، والتاكسي داخل المدينة 11 جنيها ، والتاكسي شرق النيل 21 جنيها ) في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة

وقال المحافظ ، أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة ، التي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة ،فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن

وكلف المحافظ مسؤولى الأجهزة المعنية  من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية ، مشددا على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن ،

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة  22 مارس 2024، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و12,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و13,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.5 جنيه.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بني سويف
المحل الرحلات الدكتور محمد هاني غنيم تعريفة الركوب الجديدة صباح اليوم الجمعة سيارات الأجرة محافظ بني سويف محاف لمحافظات لجنة التسعير التلقائي لجنة التسعير ي سويف مواقف السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف المرور على الوحدات القروية والصحية

ترشيحاتنا

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها

أبرزها مصر ونيوزيلندا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ