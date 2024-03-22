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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يحضر جلسة لبحث مطالب كولر في الميركاتو الصيفي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن جلسة مرتقبة لبحث مطالب كولر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب أحمد حسن: "جلسة مرتقبة بين شركة الكرة بالأهلي ولجنة التخطيط الأسبوع القادم لبحث مطالب كولر في الميركاتو الصيفي".

 

يستضيف منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهذا هو أوللقاء للفراعنة تحت إشراف المدير الفني الجديد، حسام حسن.

تتضمن البطولة مشاركة منتخبي تونس وكرواتيا، وستقام المباريات في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

 

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة الليلة ضد نيوزيلندا بالتشكيل التالي
 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.
وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، وستُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

أحمد حجازي المدير الفنى الجديد امام عاشور بطولة كأس عاصمة مصر الودية حسام حسن شركة الكرة بالأهلي الأهلى

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