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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة لخطوط السير بأسوان

 قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان بمرافقة العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور بالمتابعة الميدانية بمواقف السيرفيس ، للإطمئنان على إنتظام العمل بها ، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير ، وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل .

 

وقام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمرور على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من استقرار حالة الهدوء بها ، وهو ما تم متابعته ونقله لاسلكياً من داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة .

محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس

ننشر التعريفة الجديدة لخطوط السير بمدن ومراكز محافظة أسوان

التعريفة

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لإدارتى المرور ومشروع المواقف بالمحافظة ، وأيضاً نقابة العاملين بالنقل البرى بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة ، والتى تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجارى وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات ، والتى زادت بنسبة من 10% إلى 15 % على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان ، وبنسبة 10 % على التاكسى مع التأكد من تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب ، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظى ، فضلاً عن عمل لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف ، مع قيام أجهزة مديرية الأمن بإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أى إستغلال لجمهور الركاب.

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