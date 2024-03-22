محافظ أسوان: متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان بمرافقة العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور بالمتابعة الميدانية بمواقف السيرفيس ، للإطمئنان على إنتظام العمل بها ، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير ، وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل .

وقام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمرور على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من استقرار حالة الهدوء بها ، وهو ما تم متابعته ونقله لاسلكياً من داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة .

التعريفة

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لإدارتى المرور ومشروع المواقف بالمحافظة ، وأيضاً نقابة العاملين بالنقل البرى بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة ، والتى تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجارى وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات ، والتى زادت بنسبة من 10% إلى 15 % على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان ، وبنسبة 10 % على التاكسى مع التأكد من تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب ، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظى ، فضلاً عن عمل لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف ، مع قيام أجهزة مديرية الأمن بإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أى إستغلال لجمهور الركاب.