محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس ، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها .

إنتظام

مركز السيطرة بأسوان

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، علاوة على تنظيم مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، والتى تم إعلانها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة .

وأكد أشرف عطية على أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .

والجدير بالذكر بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية حيث تم تصحيح أسعارها إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22/3/2024 ليصبح 13.5 جنيه للتر البنزين 95 ، و 12.5 جنيه للتر البنزين 92 ، و 11 جنيه للتر البنزين 80 ، و 10 جنيه للتر السولار ، و 6.5 / م3 لغاز تموين السيارات ، و 100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز .

مركز السيطرة بأسوان

مركز السيطرة بأسوان

مركز السيطرة بأسوان

مركز السيطرة بأسوان