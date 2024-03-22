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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 رمضان.. موعد أذان المغرب في أسوان اليوم

اذان المغرب
اذان المغرب

يستعرض صدى البلد موعد أذان المغرب فى أسوان اليوم الجمعة الموافق 12 رمضان، وهو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الجمعة الموافق 22/3/2024 فى تمام الساعة السادسة مساءً ( 06:00 م ).

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اذان المغرب 

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الجمعة الموافق 22/3/2024  ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:28 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:50 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:55 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.

 

 

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