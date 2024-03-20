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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة الأسعار بمختلف الأسواق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب. 
 

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محافظ أسوان يشدد على ضرورة ضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والقرى.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

كما أكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملى لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق. 

وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين .

 

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