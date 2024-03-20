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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز دراو

جانب من الجولة الميدانية
جانب من الجولة الميدانية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2023 /2024 بمختلف المدن والمراكز

وفى هذا الإطار تفقدت نائب المحافظ عددا من المشروعات الجارى العمل بها داخل مركز ومدينة دراو ، والتى من بينها مشروع استكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر ، وبتكلفة 3 ملايين جنيه ، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز دراو

جولات ميدانية

فضلاً عن مشروع استكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2 ، وبتكلفة 37 مليون جنيه ، علاوة علي مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه. 

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد أنه توجد تعليمات مشددة محافظ أسوان بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل ، موضحة أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها ، وسرعة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول، وبالتالى إنجازها على الوجه الأكمل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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