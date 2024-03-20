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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: جهود متواصلة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإصحاح البيئى

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بترأس الاجتماع الدورى لمتابعة الجهود الوقائية المبذولة لمكافحة أى أمراض وبائية ، وتحقيق الإصحاح البيئى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، وأيضاً الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة رقم 26 لسنة 2024.

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جهود

وخلال الاجتماع الذى حضره مسئولى الجهات المختصة أوضحت السكرتير العام أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تواصل مديرية الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أعمال التطهير والتغطية للخزانات المكشوفة والبيارات والتوجيه بتغير الخزانات التالفة ، فضلاً عن التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ، مع شفط أى خزانات أرضية غير مستخدمة وتجفيفها وإغلاقها.

وأشارت إلى أنه يتواكب مع ذلك توفير عمالة لدعم أعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر على مدار العام ، والتخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى لإتمام عملية المكافحة، علاوة على التخلص من الحشائش وأماكن توالد البعوض، واستخدام المبيدات الخاصة بمكافحة ذلك، وعقد ندوات توعية تثقيفية للتعريف بالجهود ووسائل مكافحة أى أمراض أولاً بأول.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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