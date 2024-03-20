موعد أذان المغرب في أسوان لعاشر أيام شهر رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان لصباح الأربعاء عاشر أيام شهر رمضان المبارك والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الأربعاء الموافق 20/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة ( 04:30 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأربعاء الموافق 20/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

أذان المغرب

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:30 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:52 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:13 مساءً.