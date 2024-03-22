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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتائج التصفيات النهائية للدورة الرمضانية في أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان التصفيات النهائية للمراكز الخمسة لمشروع "ألف بنت ألف حلم" علي ملعب مركز شباب مدينة أسوان بحضور ناصر سليم مدير المديرية، وسعد خليفة وكيل الرياضة، وعزت علي مدير الرياضة والمشرف العام علي مشروع ألف بنت ألف حلم بأسوان.

وصعد للمباراة النهائية مركزي السلام أكاديمي والتحرير، وقد فاز مركز السلام اكاديمي بنتيجة 0/2.

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حلم

جدير بالذكر أن كل مركز أقام دورة من 3 فرق وصعد من كل مركز الفريق الحاصل علي المركز الأول للتصفيات النهائية علي مستوي المحافظة، والذي فاز بها فريق مركز السلام اكاديمي، عقب حصوله علي المركز الأول حيث سيسافر لحضور تصفيات " ألف بنت ألف حلم " علي مستوي الجمهورية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 26 مارس إلى 29 مارس 2024.

 

 

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