محافظ أسوان يشارك أبناءه من دور الرعاية الاجتماعية والمواطنين حفل الإفطار الجماعي

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبناءه حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بدار رعاية البنين بمناسبة إحتفالات شهر رمضان المعظم بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الإجتماعية للبنين والبنات ، والفتيات القبطيات ، بالإضافة إلى وفود من المواطنين ضمن حملة " إفطار صائم "، والتى ينفذها مؤسسة مصر الخير ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وذلك فى تقليد سنوى ووسط مشاعر الأبوة والإنسانية ، وأجواء من السعادة والبهجة ، وتوزيع الهدايا المتنوعة .

الإفطار الجماعى

وخلال حفل الإفطار الذى حضره الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، قام اللواء أشرف عطية بتبادل الحديث مع أبناءه من دور الرعاية الإجتماعية للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية .

وأكد أشرف عطية بأن المحافظة لن تدخر أى جهد من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسوانى ، ولاسيما أبنائنا بدور الرعاية الإجتماعية ليكونوا إضافة طيبة لوطنهم ، وفى نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه من دور الرعاية وأيضاً المواطنين ، فضلاً عن الإستماع لمطالبهم ، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها .