تعرف على أسعار الركوب الجديدة بدمياط

أعلنت محافظة دمياط ،اليوم، التعريفة الجديدة للركوب داخل المحافظة، بعد زيادة أسعار الوقود.

من جانبها اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10 % " لسيارت الأجرة التي تستخدم البنزين ، و 15% للسيارات التي تستخدم السولار "عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.



وقالت المحافظ ، أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة ، التي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة .