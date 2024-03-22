ضبط 214 كيلو لحوم متنوعة غير مطابقة للمواصفات بـ دمياط الجديدة

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمدينة دمياط الجديدة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢١٤ كيلو جرام من اللحوم المتنوعة لعدم تطابقها للمواصفات المقررة وعليه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، هذا إلى جانب رصد مخالفات غش تجارى وعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المنشآت والمطاعم وعدم الإعلان عن أسعار السلع ، وقد تحرر محاضر بشأن تلك المخالفات ..

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و أيضًا الاطمئنان على سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.