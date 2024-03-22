مش هتعرف تفرق بينهم.. محمود سرحان صاحب ترند تقليد المشايخ يبهر الجمهور بصوته

تصدر الشيخ محمود سرحان، اهتمام جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك، بعد تداول مقاطع فيديو مصورة له وهو يقلد عدد من المشايخ بصورة مؤثرة وبصوت جميل.

وفي فيديو خاص لـ صدى البلد، قلد الشيخ محمود سرحان، عدد من المشايخ والقراء الكبار، والمعتمدين في إذاعة القرآن الكريم.

وتمكن الشيخ محمود سرحان، من تقليد أصوات المشايخ والقراء، وأبزرهم: الشيخ السيد سعيد، والشيخ الراحل السيد متولي، والشيخ محمود الشحات أنور، والقارئ الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ طه النعماني.