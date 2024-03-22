تامر حسني يوجه رسالة للجمهور في عيد الأم

نشر الفنان تامر حسني منشورًا بمناسبة عيد الأم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسني :"‎جمعه مباركه يا أغلى الناس 🤲❤️…النهارده بكتبلكم بوست عن الأم و نفسي من جوه قلبي تقروه من اخ لأخواته و ناتج من تجربه حقيقيه بيني و بين أمي هحاول اختصره لأن الكلام عن الام يحتاج كُتب كتير



‎هبدأ كلامي بإن اكتر موقفين في عمري زعلت فيهم هما اللي كنت معاندها في الرأي و كل الناس كانت في كفه و هي لوحدها في كفه ،، اقسم بالله الأم بتشوف و بتحس اللي انت متعرفش تحسه ،، اوعى تقول انا خلاص كبرت و مش هاخد رأيها والله والله بيبقى عندك دليل و حد بيطمنك او بينبهك من مستقبل الموقف و انت مش عايز تسمع و فاكر ان هي مش مواكبه الدنيا فهيكون رأيها راجعي تفتكر ربنا هيخلق قلب ام له فترة صلاحيه يعني بيحس لفتره محدوده !!!؟ اكيد لا مركز احساسها ممدود لآخر العمر في حاجه جواها بتقولها يا اه يا لأ. صدقوها

وتابع كلامه :افتكر مره زمان أمى فضلت تقولي على واحد صاحبي انه مش كويس و غدار و حقود انا فضلت اقولها حرام عليكي دا احسن واحد في صحابي و ادافع عنه باستماته لحد ما الايام دارت و فعلاً خرج منه الجرح الكبير و الحقد الكبير اللي ميطلعش من انسان بيكرهني اصلاً و عرفت ساعتها ان في ناس حوالينا لابسين قناع الحب لحد ما المصلحه هتروح و بعدين يبان وشهم الحقيقي فعلمت نفسي متعشمش اوي في الناس عشان لما يغدروا متعبش اوي و الناس الطيبين بجد اكيد هيبانوا و يبهرونا بحبهم و ثباتهم الطويل اللي مش مشروط ولا قائم على مصلحه يعني برضو مش هنظلم حد كويس بس هنلغي فكرة التسرع في العشم الزائد

‎وأضاف : هاجي بقى لنقطة نفسية غريبة انا كل ما تكون ايد امي على راسي والله والله والله بحس لو تعبان اني مرتاح لو مهموم اني مبسوط وكأنها بتشفط و بتسحب اي طاقه سلبيه مش كويسه و تحطلي طاقه جميله كلها خير و راحه

‎الايام اللي غصب عني مش بعرف اشوفها فيها بكون متوتر قلقان و لما بشوفها بقول في سري انا بحمد ربنا عشان اتولدت لقيت الست دي امي

‎يلا نوريهم قد ايه بنحبهم و اللي مزعل اهله يروح فوراً يصالحهم يلا عندك سبب جميل اهوه جه من عند ربنا متخافش روح صالح ربنا هيكون معاك و هيخليك مجبور الخاطر صدقني …..و اكيد اتمنى لو يفضل ده شكل علاقتنا بيهم طول الحياه مش بس في عيد الام ،، كل سنه و انتي طيبه يا امي ….

‎كل سنه و انتي طيبه يا بسمه و كل سنه و والدتك الجميله طيبه … انا كل يوم يا بسمه بحكي لولادنا عن الاصول دي و مصورلهم كل تعبك معاهم من و انتي لسه هعدي عصبيتك عليا في الوقت ده مش مشكله حقك المهم مصورلهم مجهودك لحظه بلحظه عشان يعرفوا انتي و انا تعبنا عشانهم ازاي و لما يكبروا ان شاء الله هما يعملوا كده مع ولادهم 🤲 وكمان يراعوا ربنا فينا لما احنا نكبر اوي 👵👴🏻 ان شاء الله هتشوفي فيهم كل الخير عشان انتي ام جميله و مخلصه ليهم قدام ربنا .. كل سنه و كل ام في الدنيا طيبه و يلا ندعي لكل ام مش معانا ربنا يرحمها و يرفع من قدرها في الجنه 🤲