برلماني يطالب الحكومة بتوطين وتعميق صناعات المواد الخام بدلاً من استيرادها

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك بمثابة خطوة فى غاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيداً بسرعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن البضائع بجميع الموانئ المصرية.



وأعرب " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة مشيداً بالبوادر الايجابية والملموسة فى ملف الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام والبدء فى تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة وقوية لكافة قطاعات الدولة خاصة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي وعودة مختلف المشروعات الصناعية والدوائية للإنتاج بعد توافر المواد الخام.



وبعث المهندس أمين مسعود برسالة عاجلة للحكومة مفادها البدء السريع فى وضع خطط وسياسات جديدة لتصنيع مختلف المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية بدلاً من استيرادها للحد من الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على الذات فى تصنيع المواد الخام تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسناً كبيراً وملحوظاً في الوضع الاقتصادي وستشهد الدولة حال من الاستقرار فى الأسواق والأسعار وخفض معدلات التضخم وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين ولكن ذلك يتوقف على ضرورة استمرار الحكومة والجهات المعنية في الرقابة على الأسواق والأسعار والتأكد من التسعير الموجود للسلع لمكافحة التلاعب وجشع التجارة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين