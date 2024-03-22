أحمد حسن يعلن عن لوائح بطولة كأس عاصمة مصر

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق لوائح بطولة كأس "عاصمة مصر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر علي لوائح المباريات التي تنطلق اليوم وتستمر حتي 26 مارس الجاري بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة، كما سيكون من حق كل منتخب إجراء ٦ تغييرات في كل لقاء".

يستضيف منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهذا هو أوللقاء للفراعنة تحت إشراف المدير الفني الجديد، حسام حسن.

تتضمن البطولة مشاركة منتخبي تونس وكرواتيا، وستقام المباريات في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة الليلة ضد نيوزيلندا بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، وستُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.