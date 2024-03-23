مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 10% في فبراير

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في أوروبا بـ10% في فبراير، إذ تمكّنت شركات صناعة السيارات بما في ذلك Volkswagen وStellantis من تلبية الطلبات المتراكمة، بينما ظلت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية ثابتة.

وزاد عدد تسجيلات السيارات الجديدة إلى 995,059 سيارة خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية

ولم تتمكن السيارات التي تعمل بالبطاريات من الحصول على حصة أكبر بعد تراجع الطلب في الأسواق، بما في ذلك ألمانيا والسويد.

شهدت شركات صناعة السيارات في أوروبا بداية قوية لهذا العام، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والركود في ألمانيا، وهي أكبر سوق للسيارات في المنطقة، يهددان بإبعاد المشترين.

إلى ذلك، تقوم بعض البلدان تدريجياً بإلغاء حوافز السيارات الكهربائية التي تقدمها الدولة، والتي عززت الطلب لسنوات.

وخفضت فرنسا الشهر الماضي دعم السيارات الكهربائية الممنوح لأغنى نصف السكان، وعلقت خطة تأجير تُمولها الدولة للأسر الفقيرة. كما يحجم العملاء في إيطاليا عن الشراء في انتظار تقديم مساعدات جديدة محتملة أشارت إليها الحكومة.

وفي ألمانيا، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 15% في فبراير رغم محاولة الشركات المصنعة مثل فولكس واغن تعويض تأثير خفض المساعدات في البلاد، من خلال خصوماتها الخاصة.