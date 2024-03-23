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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 مارس 2024.. الكيلو بـ 110 جنيهات

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 مارس 2024 ، على ارتفاعات   أسعار الدواجن في الأسواق على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 95 إلي 96 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

 

وبلغ سعر الفراخ الساسو 115 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 26 جنيها .

سعر كرتونة البيض الأبيض

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.

اسعار الدواجن الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض

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