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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشيد بأبطال مصر البارالمبيين في كأس العالم لرفع الأثقال بشرم الشيخ

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء لاعبي منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال في منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والمُقامة في الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وجاءت ميداليات مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي حتى منافسات اليوم الثاني أمس: ذهبية و٥ فضيات و٢ برونزية، عن طريق كلا من: رحاب رضوان الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، وفضية أميمة عمر في وزن 50 كجم، وفضية حسن العطار في وزن 80 كجم، وفضية مظهر تمام في وزن 80 كجم، وفضية نوال رمضان في وزن 45 كجم، و فضية إيناس الجبالي في وزن 41 كجم، وبرونزية صباح أحمد عبد الفتاح في وزن 55 كجم، وشريف عثمان يحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، علي المستوي الأوليمبي والبارالمبي.


وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.
 

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الشباب والرياضة الرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

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