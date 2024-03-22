مدرب كرواتيا يرفض تغيير موعد المؤتمر الصحفي

قرر المنتخب الكرواتي عدم تعديل موعد المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الإدارية، على الرغم من طلب تغيير موعده بناءً على اقتراح من جانب الفريق التونسي.

وأبدى زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، رفضه تعديل موعد المؤتمر الصحفي المقرر في السادسة مساءً، نظرًا لتناسبه مع جدول الفريق وضرورة الالتزام به، حيث سيحضر المدير الفني بالإضافة إلى لاعب منتخب كرواتيا يوسيب يورانوفيتش.

و قرر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تقديم فرصة للصحفيين المصريين لطرح بعض الأسئلة على زلاتكو داليتش في تمام الساعة التاسعة مساءً، عقب انتهاء تدريبات المنتخب الكرواتي في مقر تدريباته.