عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفع أسعار البنزين والسولار .. أفعال تؤدي لحبس أصحابها وتغريمهم ملايين الجنيهات

رفع أسعار البنزين
رفع أسعار البنزين والسولار

شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 22 مارس، رفع أسعار البنزين والسولار جنيهًا واحدًا، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيها، و12.50 جنيه للتر بنزين 92، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، يستغل البعض هذا الأمر، من أجل تحقيق مكاسب شخصية، على حساب معاناة المواطنين،، وهو ما تصدى له القانون بشدة، فارضا على هؤلاء عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه.

1- التلاعب في أسعار البنزين واحتكاره 

وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين، حيث عاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

2- إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غيَّر مواصفاتها.

4-  اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

2-  مخالفة تعريفة الركوب

وجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، وتبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

أسعار البنزين السولار لجنة تسعير الوقود لتر بنزين 80 أسعار البنزين والسولار رفع أسعار البنزين والسولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

ترشيحاتنا

استكمال تصوير ثلاثة أعمال فنية بـ استوديوهات الأهرام

المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟

حالة الطقس غدا السبت.. أجواء شتوية وأمطار خفيفة على هذه الأماكن

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

دعاء آخر ساعة من الجمعة الثانية في رمضان .. يفتح لك أوسع أبواب الرزق

المفتي: ليس مطلوبا من الإنسان إثبات إيمانه كل لحظة لمن يفتشون بالنيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمياه.. ما هي الكمية التي يجب شربها يوميا؟

الرسول نهى عن تناوله وأمر بأكله في حالات أخرى..معلومات مثيرة عن طعام رمضاني

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.. جديدة وغير تقليدية

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ