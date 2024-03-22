برلمانية: حجم تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي يحدث لأول مرة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديث، انصاف جديد يضاف إلي الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية للمرأة وحظيت به في عهد الرئيس السيسي.

وقالت "حارص" في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته خلال حفل المرأة المصرية، أكدت حجم التقدير والدعم الذي توليه الدولة المصرية للمرأة وجهودها ودعمها الكامل لوطنها، لافتة إلي أن نسبة وحجم تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي تاريخي لم يحدث من قبل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن المرأة هي السند والدرع الواقي ضد محاولات النيل من عزيمة الوطن وزعزعة استقراره، مشيرة إلي أن التقدير الذي تحصل عليها المرأة الآن دافعا قويا لقيامها بدورها واستمرارها في العطاء لأبنائها ووطنها.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النقلة النوعية التي حدثت في حياة المرأة المصرية بفضل دعمها الكامل ووفقا لتوجيهاته المستمر بدعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.