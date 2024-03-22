هالاند يكشف حجم إصابته وموقفه من المشاركة مع منتخب النرويج

أبلغ إيرلينج هالاند، مهام فريق مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، مدربه في النادي، بيب جوارديولا، بأخبار سارة بعد تعرضه لإصابة خلال الفترة الدولية.

وتعرض هالاند لإصابة بسيطة، وظهر وهو يعرج أثناء تدريبات منتخب بلاده، وفقًا للتقارير الإخبارية.

وأكد المهاجم خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "أشعر بأنني في حالة جيدة ومستعد لخوض المباراة".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة التشيك وديًا مساء اليوم الجمعة.

وأضاف: "لم أترك التدريب، لا أدري من قام بنشر هذه الشائعات. لقد شاركت في الحصة التدريبية بشكل كامل".

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي منافسه أرسنال في مباراة قوية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.