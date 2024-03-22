كهربا: الزمالك كان الأفضل في نهائي الكأس.. واحنا روحنا مبسوطين

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن النهائيات بين النادي الأهلي والزمالك لا تأخذ باعتبارات الأفضل طوال المباراة ولكن تأخذ باعتبارات النتيجة، والأهلي كسب في النهاية وحصد البطولة.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأفضل في مباراة نهائي الكأس لم يحصد البطولة، مضيفًا: "احنا مكناش الأفضل في مبارة نهائي الكأس، ولكن الأهلي خد البطولة".

وشدد على أن الزمالك كان الأفضل في المباراة ولكن النادي الأهلي هو من حصد البطولة في النهائي، "هما لعبوا كويس بس احنا خدنا البطولة في الآخر.. احنا روحنا بيتنا مبسوطين.. الأفضل خد ايه".