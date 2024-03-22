بشير التابعي يكشف مفاجأة: ابني بيلعب في الأهلي

قال بشير التابعي، مدافع ولاعب سابق في نادي الزمالك، إنه لا يمانع من انضمام نجله الأصغر، عمر بشير، إلى النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك.

وأوضح "بشير" خلال حديثه في برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة، الذي قدمته الإعلامية نجلاء حلمي، قائلاً: "لدي 3 أبناء، يوسف الأكبر الذي يدرس في كلية الهندسة وكان لاعبًا سابقًا في إنبي، والأصغر عمر الذي يلعب في صفوف النادي الأهلي، وابنتي مريم مشجعة للزمالك منذ الصغر".

وأضاف اللاعب السابق للزمالك: "عمر ابني يلعب في الأهلي كجناح وظهير أيمن، وتواجده في القلعة الحمراء هو قرار شخصي له، ولكنني دائما في مشاكل معه بسبب مباريات القمة، ولم أتابع أبدًا مباراة للأهلي والزمالك معه".

وأشار التابعي إلى أن غرفة ابنته مليئة بصور للاعبي الزمالك، وتعشق النادي الأبيض، مضيفًا أنه ينصحها دائمًا بعدم مشاهدة المباريات مع أشقائها بسبب الاحتفالات الساخرة منهم.