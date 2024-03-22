ميرسك: من السابق لأوانه استئناف المرور عبر البحر الأحمر

قالت شركة الشحن ميرسك، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه استئناف الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لزيادة السلامة في المنطقة.

وأوضحت ميرسك في بيان على موقعها الإلكتروني إنها على علم بأن شركات شحن أخرى واصلت الإبحار عبر البحر الأحمر أو أعلنت عن خطط لاستئناف البحار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت: "نواصل تقييمنا بأن الوضع الحالي لا يسمح لنا باتخاذ قرار مماثل".

وأضافت: "ما زلنا نعتقد أن الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح وحول إفريقيا هو الحل الأكثر منطقية في الوقت الحالي والذي يسمح حاليًا بأفضل استقرار لسلسلة التوريد".

وعلقت شركة ميرسك، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر في 5 يناير، وأعادت منذ ذلك الحين توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح.

تم إطلاق المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر في فبراير للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية، التي تقول إنها تنتقم من الحرب الإسرائيلية على غزة.