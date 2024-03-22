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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

The Absence .. طرح أحدث أعمال نجمة أفاتار

Zoe Saldana
Zoe Saldana

تم طرح التيزر الدعائي لأحدث أفلام النجمة السينمائية zoe Saldana  وذلك عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب .

الفيلم يحمل عنوان The Absence of Eden ومقرر طرحه في شهر ابرايل في سينمات الوطن العربي في نفس توقيت عرضه بالصالات العالمية، وتدور احداثه حول قصة حبيبين يتصارع حبهما للبقاء في ظل توتر الأوضاع علي الحدود الجنوبية الامريكية، كما يكشف الفيلم معاناة المهاجرين وصعوبة حياتهم من خلال موظف الهجرة الذي يقابل حبيبته السابقة في وقت تكافح للهروب من ماضيها .  

الفيلم بطولة النجمة Zoe Saldana والتي اشتهرت بشخصية Neytiri  في الفيلم الشهير افاتار وشخصية gamora   في فيلم Avengers,  يشارك كذلك في العمل الممثلة ذات الأصول الاتنية Adria Arjone والممثل  Garrett Hedlun, ومن اخراج  Marco Perego

zoe Saldana يوتيوب The Absence of Eden Neytiri فيلم Avengers

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