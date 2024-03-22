The Absence .. طرح أحدث أعمال نجمة أفاتار

تم طرح التيزر الدعائي لأحدث أفلام النجمة السينمائية zoe Saldana وذلك عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب .

الفيلم يحمل عنوان The Absence of Eden ومقرر طرحه في شهر ابرايل في سينمات الوطن العربي في نفس توقيت عرضه بالصالات العالمية، وتدور احداثه حول قصة حبيبين يتصارع حبهما للبقاء في ظل توتر الأوضاع علي الحدود الجنوبية الامريكية، كما يكشف الفيلم معاناة المهاجرين وصعوبة حياتهم من خلال موظف الهجرة الذي يقابل حبيبته السابقة في وقت تكافح للهروب من ماضيها .

الفيلم بطولة النجمة Zoe Saldana والتي اشتهرت بشخصية Neytiri في الفيلم الشهير افاتار وشخصية gamora في فيلم Avengers, يشارك كذلك في العمل الممثلة ذات الأصول الاتنية Adria Arjone والممثل Garrett Hedlun, ومن اخراج Marco Perego