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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ميار الببلاوي: ياسر جلال مش جدع.. وياسمين صبري لا تصلح للتمثيل

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

ميار الببلاوي: «ياسر جلال مش جدع.. وياسمين صبري لا تصلح للتمثيل»

الصورة| ياسر جلال "كسفني والشهرة بتغير" .. ميار الببلاوي  تفتح النار على الفنانين

ظهرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي في مقابلة مع برنامج "هي وهم" على قناة "الحدث"، وبدأت في سرد وقائع حدثت في حياتها كشفت لها أن صديقها ياسر جلال قد خذلها ولم يكن صديق حقيقي ولم يساعدها.

وفتحت ميار الببلاوي، النار علي الفنانه ياسمين صبري ووصفتها بأنها “لا تصلح للتمثيل”، وفي الفيديو القادم نكشف عن أسباب هجوم ميار الببلاوي على الفنانين والفنانات ولماذا خانها الفنان ياسر جلال حتي تصفه قائلة “ ياسر جلال مطلعش جدع معايا” وهذا نكشفه في هذا الفيديو.

الفيديو:

 

 

وحكت ميار الببلاوي موقف مع ياسر جلال قائلة: "المرة اللي بعدها لما بعتله رسالة رد قالي أنا اللبيس وأنا عارفة إنه تليفونه، هو مش عايز يساعدني مع أنه من أجدع الشخصيات لكن الشهرة بتغير، إحنا كنا بنقسم اللقمة مع بعض أنا وهو ورامز جلال".

يذكر أن ياسر جلال يشارك في رمضان 2024 بمسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة" ويبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

وبالنسبة للفنانة ياسمين صبرى، فقد طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام.

تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها "فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب " .

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