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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يرد على شبهات "حب الوطن ليس من الإسلام"

رهام سلامة
رهام سلامة

ردت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ردا على مزاعم إن الإسلام لا يعرف الدولة وليس فيه الا الخلافة فقط، ولا يوجد مواطنة والانتماء فقط للدين،  قائلة: "سنثبت بالدليل الديني والعقلي والقانوني، والعملي ما يجعل هذه الشبهات تتوارى إلي الأبد".


وأوضحت المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف: "اولا موقف الاسلام من اتحاد المسلكين وعدم الفرقة، وده واجب مذكور فى القران الكريم والسنة النبوية، وهو ما جاء فى قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا)، وكذلك حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه).

وتابعت: "إذن لا نقاش فى اتحاد  المسلمين،  وإنما نتحدث عن كيفية اتحاد المسلمين وهذا مذكور فى القران (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)، وكذلك الآية الكريمة(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات)، مؤكدة أن فرض الوحدة بين المسلمين بالقوة يؤدى إلى مفاسد أكثر من المنافع، وحبيبنا المصطفى علمنا احترام خصوصية الآخرين خاصة الثقافية والمناطقية، والدليل إنه كان بيرسل ولاه لمناطق معينة. 


وأضافت: "لا يجوز باى حال التحزب وانشاء احزاب او تنظيمات على اسس دينية"، لافتة إلى أن القرآن صريح وإقامة الدين فرض وعدم استغلاله فرض فى الاسلام.

وتابعت: "ننتقل الى حب الوطن فى الاسلام، بعض التنظيمات الدينية ترفض مفهوم الدولة الوطنية، ويقول ليس لديه مانعا إن أى حد من جنسية مختلفة يحكمه ما دام هو مسلم، وآفة هذه الافكار أنها واقفة عند فترة زمنية معينة، وعلينا أن نجدد ونراعى اللجتهاد من ايام الصحابة في هذه الأفكار لان القاعدة الفقهية حيثما كانت المصلحة كان شرع الله، وبيقولوا حب الوطن معصية، وهذا لا يقبل به البشر، لأن حب الوطن فطرة، وسيدنا النبي  كان يحب وطنه وقال حين خروجه من مكة لولا اهلك اخرجونى منك ما خرجت وبالنالى اصبح حب الوطن عبادة عند اصحاب النفوس السوية".


 

أسباب التطرف الدكتور رهام سلامة أفكار التطرف

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