غبر قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على مشاركة محمد هاني في مباراة اليوم أمام نيوزيلندا .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏الطرد المباشر الذى حصل عليه محمد هانى بمباراة الجزائر الودية عقوبته إيقاف مباراتين وفقاً لقانون الفيفا التأديبي، واللاعب نفذ إيقاف مباراة واحدة فقط، وكان يجب استبعاده بمباراة نيوزيلندا التفسير الوحيد لمشاركته اليوم إنه تم إرسال ما يفيد تطبيق ايقاف مباراة واحدة".



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي

محمد أبو جبل

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد