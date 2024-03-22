عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«على نقالة» في سيارة الإسعاف.. انهيار إمام عاشور أثناء نقله للمستشفى

صدى البلد

تعرض إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر لإصابة خطيرة في الكتف في الشوط الأول من مباراة نيوزيلندا، في افتتاح بطولة كاس عاصمة مصر.

ونقل إمام عاشور بسيارة إسعاف إلى المستشفى؛ للاطمئنان عليه، وانهار إمام عاشور أثناء حملِهِ «على نقالة».

وعلق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على مشاركة محمد هاني في مباراة اليوم امام نيوزيلندا .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏الطرد المباشر الذى حصل عليه محمد هانى بمباراة الجزائر الودية عقوبته إيقاف مباراتين وفقاً لقانون الفيفا التأديبي.. اللاعب نفذ إيقاف مباراة واحدة فقط.. وكان يجب استبعاده بمباراة نيوزيلندا التفسير الوحيد لمشاركته اليوم؛ أنه تم إرسال ما يفيد تطبيق إيقاف مباراة واحدة ".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي:

محمد أبو جبل 
رامي ربيعه 
محمد عبد المنعم 
محمد هاني 
محمد حمدي
مروان عطية
إمام عاشور
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

أطفال سائق أوبر منهارين ..شقيقة المتهم في واقعة حبيبة الشماع: ربنا سينصره..فيديو

مروان عطية يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا

حسام حسن ينجح في الاختبار الأول.. تأهل منتخب مصر لنهائي كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

ارتفاع أعداد المصابين في هجوم موسكو الإرهابي لـ146.. و«داعش» يعلن مسؤوليته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ