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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب حادث تصادم ببنها

الحركة المرورية
الحركة المرورية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع، أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها، في اتجاه القاهرة، بعد وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين كانتا تقفان علي  الطريق، ما أسفر عنه مصرعهما علي الفور، وتسبب ذلك في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، إلا أنه تدخل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم تسيير الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد توقف حركة المرور علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد بعد اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين كانتا تقفان علي جانب الطريق قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها.


وعلى الفور انتقل العميد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ورجال المرور لمكان الحادث، وكذلك الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدتين كانتا تقفان علي جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، حيث اصطدمت بهما سيارة ملاكي كانت تسير علي الطريق.


وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

القليوبية الأجهزة الامنية القاهرة الإسكندرية الزراعي بنها القاهرة

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