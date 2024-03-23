مواقيت الصلاة اليوم الثالث عشر من رمضان.. اعرف عدد ساعات الصوم

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة اليوم 13 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في هذا اليوم، وعدد ساعات الصيام.
مواقيت الصلاة اليوم
صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص
الشروق ٥:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٤ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م
دمياط
صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م
العريش
صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م