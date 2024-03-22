هل عدم غض البصر من مبطلات الصيام؟.. الإفتاء تجيب

مبطلات الصيام.. صحح الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعض المعتقدات والأمور التي يعتقد البعض بأنها تبطل الصيام.



يُنقص من أجرالصيام

وقال “طنطاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن النظر بشهوة إلى النساء لا يفطر ولكن ينقص من أجر الرجل الصائم.



وأشار الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الحقن العضلية والتبرع بالدم لا تبطل الصيام، موضحًا أن من ينام طوال فترة الصيام لا يبطل هذا صيام ه ولكن ينتقص من أجره، مؤكدًا أن أجر الصيام بمقدار التعب والمشقة.