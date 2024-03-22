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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالصواريخ والمسيّرات.. هجوم روسي واسع يستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا|شاهد

صدى البلد

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن روسيا هاجمت منشآت للطاقة الكهربائية في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الجمعة، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين في ضربات جوية روسية نفذت خلال الليل على أوكرانيا، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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أكبر هجوم على قطاع الطاقة الأوكراني في الآونة الأخيرة

وشنت روسيا هجومًا ليليًا كثيفًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا. استهدفت فيها محطات توليد الطاقة وأحد السدود الكهرومائية وأماكن مختلفة بضمنها مجمعات سكنية، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد كذلك أن روسيا استخدمت أكثر من 90 صاروخًا و60 طائرة مسيّرة في هذا الهجوم.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن الهجمات الليلية بطائرات بدون طيار والصواريخ كانت "أكبر هجوم على قطاع الطاقة الأوكراني في الآونة الأخيرة." وأكد جالوشينكو بأن "الهدف ليس مجرد إلحاق الضرر، بل المحاولة مرة أخرى، كما حدث في العام الماضي، للتسبب في تعطيل واسع النطاق لنظام الطاقة في البلاد."
 

روسيا أوكرانيا هجوم قطاع الطاقة الأوكراني توك شو صدى البلد

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